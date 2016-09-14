ألمانيا تغلق سفارتها ومدارسها في تركيا لدواعٍ أمنية

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إغلاق السفارة والمدارس الألمانية في تركيا مجددا، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الأمنية.

وقال مكتب الخارجية الألمانية في برلين، إن البعثات الألمانية في تركيا «سيتم تقييد الوصول إليها ووقف التعامل مع الجمهور» في الأسبوع الجاري الذي تحتفل فيه تركيا بعيد الأضحى.

وأشار المكتب إلى أن هذا الإجراء سيظل ساريا حتى بعد غد الجمعة.

وكانت صحيفة «بيلد» أشارت إلى هذا الموضوع في تقرير لها.

ويرجع السبب في هذه الخطوة من جانب الحكومة الألمانية إلى إشارات وردت على هجمات جرى التخطيط لها على بعثات دبلوماسية وقنصلية في تركيا، ولم تتم مراجعة هذه الإشارات بشكل نهائي.