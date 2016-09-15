أمريكا تستقبل 110 آلاف لاجئ العام المقبل

كشف البيت الأبيض عزمه استقبال 110 آلاف لاجئ العام المقبل، في وقت تشهد البلاد جدلا محتدما حول العدد الأفضل من المهاجرين الذين يمكن استيعابهم.

قبل أسبوع على قمة تستضيفها الأمم المتحدة حول أزمة اللاجئين في العالم، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن الهدف كان زيادة عدد اللاجئين الوافدين العام المقبل بـ30%.

تشمل هذه الزيادة 40 ألف شخص من الشرق الأوسط من ضمنه سورية وجنوب آسيا.

ومع أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة عدد اللاجئين القادمين الى أراضيها إلا أنها لن تتهاون في المسائل الأمنية، وقال ارنست «لا بد أن نتذكر أن الأشخاص الذين سمح لهم بالقدوم الى الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج أخضعوا لتدابير تدقيق في خلفياتهم أكثر من أي شخص آخر أتى الى البلاد».

وأضاف «الرئيس (الأميركي باراك اوباما) يعطي الأمن القومي الأولوية الأهم وهذا الأمر يصح بالتأكيد في ما يتعلق بدرس طلبات لاجئين للقدوم الى الولايات المتحدة».

وتستضيف الأمم المتحدة في 19 ايلول/سبتمبر الحالي في نيويورك القمة الأولى حول اللاجئين والمهاجرين، يليها في اليوم التالي مؤتمر للدول المانحة يترأسه أوباما.