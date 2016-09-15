النظام يواصل خرق الهدنة بسوريا

تواصل القصف الروسي وقوات النظام السوري على مدن وبلدات عدة في خروق جديدة للهدنة المعلنة، في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة قاعدة حميميم استعداد قوات النظام السوري والمعارضة لسحب الأسلحة تدريجيا من طريق الكاستيلو في حلب.

ورصد مراسلو الجزيرة خروقات للهدنة الجديدة في سوريا من قبل قوات النظام بمناطق متفرقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق التي شهدت في وقت متأخر أمس الأربعاء قصفا لقوات النظام بالدبابات وقذائف الهاون على بلدتي الشيفونية والريحان والأحياء السكنية لمدينة دوما.

وقال أحد المراسلين إن قوات النظام السوري قصفت أطراف مدينة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق ومنطقة تل كردي القريبة من دوما.

وأضاف أن قوات النظام استهدفت بنيران رشاشاتها مواقع تابعة للمعارضة المسلحة في منطقة المرج شرقي الغوطة.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات النظام استهدفت بالرشاشات الثقيلة أحياء في مدينة مضايا المحاصرة في ريف دمشق.

وفي ريف إدلب قال مراسل الجزيرة إن طفلين أصيبا بجروح جراء غارات لسلاح الجو السوري استهدفت الأحياء السكنية في بلدة الشيخ مصطفى، وقال المراسل إن المدينة تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة ولا وجود لتنظيم الدولة الإسلامية فيها، ويعد هذا الخرق هو السابع للهدنة من قوات النظام في إدلب منذ بدء سريانها قبل أربعة أيام.

وفي حلب تعرضت مواقع تابعة لجيش الفتح في الراموسة لقصف مدفعي من قوات النظام، كما شنت طائراته غارات استهدفت بلدات وقرى عندان وحريتان وحيان وكفرناها والطريق المؤدي إلى غازي عنتاب، واستهدف حزب الله اللبناني بالمدفعية قرية المرحمية في ريف حلب الجنوبي.

نفير بدرعا

وشهدت بلدات وقرى أم ولد وتل الشيخ حسن وعقربا في محافظة درعا قصفا مدفعيا، كما تسللت قوات النظام بعمق نحو كيلو متر واحد باتجاه مدينة داعل، في محاولة منها للتقدم باتجاه طريق دمشق درعا القديم.

وقال مراسل الجزيرة إن فصائل المعارضة المسلحة في مدينة داعل بريف درعا أعلنت ما سمته بـ'النفير العام'، وذلك إثر استمرار قوات النظام بأنشطتها العسكرية شرقي المدينة، وإنشائها سواتر على طول الجبهات مع المعارضة تمهيدا للسيطرة على طريق دمشق درعا القديم، وأضاف المراسل أن قوات المعارضة في داعل شكلت غرفة عمليات عسكرية لهذا الشأن، ودعت كل الفصائل في ريف درعا إلى مؤازرتها وتقديم الدعم من أجل إيقاف تقدم النظام.

وفي ريف القنيطرة قصفت قوات النظام قرى جباتا الخشب وطرنجة وتل الحميرية، وأفاد مراسل الجزيرة أن بعض الأشخاص جرحوا في قصف لطائرات النظام على بلدة معردبسة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، كما أغارت مقاتلات النظام على أطراف مدينة خان شيخون.

وقال مركز حماة الإعلامي إن غارات روسية استهدفت في ساعات الصباح الأولى منطقتي عقيربات وسوحا بريف حماة الشرقي.

من جانب آخر، قالت قيادة قاعدة حميميم الروسية العسكرية إن هناك استعدادا من قبل قوات النظام السوري وقوات المعارضة لسحب الأسلحة تدريجيا من طريق الكاستيلو في حلب ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.