إيطاليا تحث إيران على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

حث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بروما، أمس الأربعاء، رئيس مجلس حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن 'الوزير جينتيلوني أكد خلال الاجتماع معارضة إيطاليا للجوء إلى عقوبة الإعدام، وأشار إلى أن الحملة الدولية التي تقودها روما منذ سنوات لوقف تنفيذها؛ حيث حث النظام القضائي الإيراني على اتباع هذا السبيل بالاستناد أيضا إلى أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إيران'.

وأكد الوزير الإيطالي 'دعم إيران في التزامها بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، مع التركيز على الديناميكية الإيجابية التي يمكن أن يبثها ذلك على المستويين الإقليمي والعالمي'.

وأعرب عن 'عزم الحكومة الإيطالية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع طهران، على أمل أن تمضي الحكومة الإيرانية قدما على طريق الإصلاح'.

وفي أبريل 2016، أعلنت منظمة 'العفو' الدولية إنها سجلت 'ارتفاعا هائلا' في عمليات الإعدام في عام 2015، مما يجعله الأعلى خلال ربع القرن الماضي، وتصدرت إيران تنفيذ أحكام الإعدام في الشرق الأوسط والعالم، في ظل غياب البيانات من الصين، بـ977 شخصا مقابل 158 شخصا في السعودية التي حلت بعد إيران على مستوى المنطقة.