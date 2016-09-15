قاتل'تائب ' أمام البرلمان : دوتيرتي قتل موظفا وأمر بقتل معارضين

أكد رجل قال انه «قاتل تائب» أمام مجلس الشيوخ الفيليبيني ان الرئيس رودريغو دوتيرتي قتل موظفا وأمر بقتل معارضين عندما كان رئيسا لبلدية دافاو.

وجه ادغار موتاباتو (57 عاما) اتهاماته أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في تزايد عمليات القتل منذ تنصيب الرئيس في 30 يونيو.

وأكد الرجل انه كان عضوا في «سرية الموت» المؤلفة من شرطيين ومتمردين سابقين شيوعيين قتلوا خلال 25 عاما حوالى ألف شخص ألقي ببعضهم أحياء الى التماسيح.

وأوضح أن كثيرين قتلوا خنقا وأحرقت جثثهم أو قطعت ودفنت في مقلع يملكه شرطي في هذه المجموعة، وألقيت جثث في البحر.

وقال إن «مهمتنا كانت قتل مجرمين ومرتكبي جرائم اغتصاب وتجار مخدرات ولصوص وهذا ما كنا نفعله».

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ ليلى دي ليما وزيرة العدل السابقة ان ادغار موتاباتو سلم نفسه في 2009 الى المفوضية الفيليبينية لحقوق الانسان التي كانت تترأسها حينذاك.

وتابعت انه احيل بعد ذلك الى برنامج حماية الشهود.

وردا على سؤال عن هذه الاتهامات الخطيرة، قال الناطق باسم الرئيس انها تخضع للتحقيق.

أما باولو دوتيرتي نجل الرئيس، فرأى ان هذه التأكيدات «مجرد قصص متناقلة (يرويها) مجنون».