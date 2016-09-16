وقالت صحيفة 'خبر تورك' التركية إن البعثات الدبلوماسية التي خطط الأشخاص لاستهدافها تشمل السفارتين البريطانية والألمانية في أنقرة. لكن السلطات كشفت أن المعتقلين غير مرتبطين بأي مجموعات إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت يوم الخميس أنها 'ستغلق السفارة البريطانية في أنقرة أمام الجمهور يوم الجمعة 16 سبتمبر لأسباب أمنية.' دون كشف مزيد من التفاصيل.

وشهدت تركيا خلال الأشهر الماضية سلسلة هجمات شنها متشددون من تنظيم داعش ومسلحون مرتبطون بحزب العمال الكردستاني حسبما أكدت أنقرة.

وكانت الوزارة نصحت البريطانيين بعدم السفر إلى أي منطقة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود السورية أو إلى المناطق الكردية التي تشهد موجة من العنف منذ انهار وقف إطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور العام الماضي.