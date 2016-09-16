تركيا: توقيف 4 أشخاص على خلفية تهديدات أمنية لسفارتي ألمانيا وبريطانيا

قالت مصادر في وزارة الداخلية التركية إنه تم توقيف 4 أشخاص، على خلفية ورود معلومات استخباراتية، بتخطيط تنظيم 'داعش' الإرهابي، لاستهداف سفارتي ألمانيا وبريطانيا في أنقرة، إلا أنه لم يُعثر على أدلة قاطعة تفيد بارتباط الموقوفين بمجموعات إرهابية.

وأضافت المصادر للأناضول إن المعلومات الاستخباراتية أفادت أن 'داعش' يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد سفارة ألمانيا أو بريطانيا في تركيا، في الفترة بين 13 و17 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما أدى إلى بدء المديرية العامة للأمن بمتابعة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولتين، ما أسفر عن توقيف 3 أشخاص في أنقرة وشخص في اسطنبول، قبل عيد الأضحى.

وأفادت تلك المصادر بأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين، إلا أنه وبنتيجة التحريات، لم يعثر على أدلة قاطعة تفيد بارتباطهم بمجموعات إرهابية.

وأوضحت أن الجانب التركي عمل في هذه الأثناء بشكل وثيق مع مسؤولي السفارتين، وتم إطلاعهم على آخر التطورات، بشكل مستمر، فضلا عن زيادة الإجراءات الأمنية.

وبينت أن مسؤولي السفارتين أبلغوا السلطات التركية بقرارهم إغلاق السفارتين لفترة من الزمن، مرجعين ذلك للوضع الأمني، رغم عدم وجود تهديد محدد.

وقالت المصادر إنه 'تم إبلاغ مسؤولي السفارتين، بأنه في حال وجود معلومات لديهم لم يطلعوا المؤسسات التركية المعنية عليها، فإنه من المهم مشاركتها مع المسؤولين الأتراك المعنيين'.

بدوره، قال السفير البريطاني في أنقرة ريتشارد مور، في تغريدة على حسابه على موقع 'تويتر' إن المسؤولين الأتراك، اتخذوا الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديد، كما قدمت قوات الأمن التركية الدعم والتعاون اللازمين، كما تفعل دائما، مضيفا 'أشكرهم على الجهود التي يبذلوها، إلا أن إغلاق السفارة في مثل هذه الحالة تدبير منطقي'.