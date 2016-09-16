ميركل: الاتحاد الأوروبي في وضع حرج

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي في وضع حرج ودعت إلى اتخاذ إجراءات أفضل بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير فرص العمل لاستعادة ثقة المواطنين.

وقالت ميركل قبل بدء المحادثات غير الرسمية مع زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في سلوفاكيا اليوم الجمعة، إنه يتعين أن تكون الرسالة التي تصدر من براتيسلافا هي أننا نريد أن نعمل سويا ونتوصل إلى حل للمشكلات القائمة في أوروبا.

وذكرت أن «المسألة تتعلق بأن نظهر بالأفعال أننا بإمكاننا أن نصبح أفضل»، مضيفة أنه يتعين اتخاذ إجراءات خلال الشهور الستة المقبلة.