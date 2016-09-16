وفيات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2016

ليلى عبدالجبار الشراد، 56 عاماً، (شيعت)، رجال: السلام، ق5، ش507، م6، تلفون: 50904022، نساء: الشامية، ق3، ش36، م13، تلفون: 66900205

• عايضة عوض الرشيدي، زوجة: عبيدالله ثاري الرشيدي، 68 عاماً، (شيعت)، الفردوس، ق4، ش1، ج15، م49، تلفون: 60311777 - 60377747

• فهد معيض ظريف المطيري، 77 عاماً، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق6، ش47، م89، خلف مستشفى الفروانية، تلفون: 99887787، نساء: صباح الناصر، ق6، ش46، م63

• محمد سعود غازي القهيدي، 17 عاماً، (شيع)، رجال: الأندلس، ق12، ش1، م104، مقابل حديقة الأندلس، تلفون: 60620204، نساء: العمرية، ق3، ش101، م40، تلفون: 51444401