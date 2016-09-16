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مفتي موريتانيا يدعو لقطع علاقة بلاده مع إيران
16/9/2016 الآن - العربية نت 6:37:01 PM
أفادت وسائل إعلام بأن مفتي موريتانيا دعا لقطع علاقة بلاده مع إيران .
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