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16/9/2016 8:28:00 PM

مفتي موريتانيا يدعو لقطع علاقة بلاده مع إيران


16/9/2016  الآن - العربية نت  6:37:01 PM
مفتي موريتانيا يدعو لقطع علاقة بلاده مع إيران
أفادت وسائل إعلام بأن مفتي موريتانيا دعا لقطع علاقة بلاده مع إيران .


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