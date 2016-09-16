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17/9/2016 12:28:07 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الصحة»: تبعية مستشفى جابر لم تحسم رغم تسلمه قريباً..الكويت تنتظر إقرار شراء 28 طائرة مقاتلة من أميركا.. 64 ألف معلم ومعلمة يدشنون العام الدراسي الجديد الأحد.. نواب لرئيس الحكومة: عاقب الوزراء المنتخبين... «المتمصلحين»


16/9/2016  الآن - صحف محلية  11:37:43 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الصحة»: تبعية مستشفى ...
من الجريدة

الجريدة

لا دمج لجهاز دعم العمالة مع برنامج القوى العاملة

 العيسى لـ الجريدة.: تطبيق «حماية الطفل» و«المعاقين» سيخلق أزمة في «التربية»

 «الصحة»: تبعية مستشفى جابر لم تحسم رغم تسلمه قريباً

 الأنباء

64 ألف معلم ومعلمة يدشنون العام الدراسي الجديد الأحد

 الخالدي لـ «الأنباء»: تطبيق قانون الأحداث الجديد خلال أيام

 الكويت تنتظر إقرار شراء 28 طائرة مقاتلة من أميركا

 الراي

المدعي العام في جنيف عن شريط الفهد: إجراءات ضد جميع المتورطين بالتزوير

 نواب لرئيس الحكومة: عاقب الوزراء المنتخبين... «المتمصلحين»

 «الإصلاح» تنتظر موافقة البلدية على طلب تخصيص مقر لها

 


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