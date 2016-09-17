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17/9/2016 12:28:22 PM

وفاة طفلة غرقاً في كبد


17/9/2016  الآن -محمد الكندري  10:54:06 AM
وفاة طفلة غرقاً في كبد
   أبلغ مصدر أمني ((الآن )) بوفاة  طفلة ٥ سنوات من غير محددي الجنسية  في مستشفي الفروانية والتي نقلت اليه بين الحياة والموت عقب غرقها في مسبح بمنطقة كبد .
 
 
 
 


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