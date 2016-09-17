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جرائم و قضايا
وفاة طفلة غرقاً في كبد
17/9/2016 الآن -محمد الكندري 10:54:06 AM
أبلغ مصدر أمني ((الآن )) بوفاة طفلة ٥ سنوات من غير محددي الجنسية في مستشفي الفروانية والتي نقلت اليه بين الحياة والموت عقب غرقها في مسبح بمنطقة كبد .
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