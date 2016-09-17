معاريف: حماس ستهاجم المستوطنات عبر عشرات الأنفاق

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيجلي 10 آلاف مستوطن من سكان المستوطنات المحاذية للقطاع إلى بعد 4 كيلومتر باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948 في المواجهة المقبلة مع حركة حماس.

وكشفت 'معاريف' اليوم، أن هدف عمليات الإخلاء حماية المستوطنين والحفاظ على حياتهم، لأن عناصر حركة حماس تسعى لمهاجمة المستوطنات عبر الأنفاق بالعشرات في محاولة لقتلهم وأسر آخرين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.

وبينت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال سيجري الثلاثاء المقبل تمارين إخلاء للمستوطنات، وستطلق صافرات الإنذار في تمام الساعة 11 صباحاً، 7 مساء كجزء من التمرين.

وأوردت القناة العاشرة العبرية، أنه سيشارك في مناورة الأسبوع المقبلة قوات الاحتياط الذين سيتلقون لأول مرة رسائل على هواتفهم تبلغهم إلى أي نقطة عليهم أن يتوجهوا.