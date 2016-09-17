إحباط تهريب مخدرات داخل السجن المركزي بطائرة بدون طيار

أحبط رجال إدارة أمن السجن المركزي تهريب مخدرات إلى داخل السجن بواسطة طائرة بدون طيار.

وفي التفاصيل أنه وأثناء قيام أحد ضباط إدارة أمن السجن المركزي بدوريته المعتادة وجولته التفقدية فجر أمس الجمعة، اكتشف دخول طائرة صغيرة لاسلكية 'دون طيار'يتم التحكم بها عن بعد المجال الجوي للسجن المركزي وتم عملية رصدها ومتابعتها وتم السيطرة عليها، وتبين إنها تحتوي على مظروف معلق عثر بداخله على ثلاثة أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم يشتبه بها مواد مخدرة بها.

تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص المعنية لأخذ البصمات من عليها ولايزال التحقيق مستمراً لكشف ملابسات محاولة التهريب وضبط المتهمين.