مجلس الرئاسة الليبي يستعد لتشكيل حكومة مصغرة

كشف محمد الطاهر سيالة المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، أن المجلس الرئاسي بصدد تشكيل حكومة مصغرة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

وقال سيالة خلال لقائه وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجز، خلال قمة عدم الانحياز في كراكاس 'إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية الشاملة، وبصدد تشكيل حكومة مصغرة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة'، وفقا لما نقلته 'بوابة الوسط' الإخبارية الليبية عن المكتب الإعلامي للوزير.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الفنزويلية عن دعم بلدها للاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، متمنية على مجلس النواب أن يقوم بدوره باعتماد الحكومة المقترحة في أسرع وقت.

وكان مجلس النواب الليبي صوت الشهر الماضي على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، ويجب أن تنال حكومة الوفاق الثقة كي تحل محل الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

على صعيد متصل صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر بأن تشكيل حكومة الوفاق بات ضروريا الآن، مضيفا أنه بحث خلال لقائه أمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج المضي قدما في الاتفاق السياسي.

وجاء لقاء السراج وكوبلر ضمن برنامج زيارة الأخير للقاهرة قادما من تونس على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها آخر تطورات الوضع وجهود حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ووصل السراج الخميس إلى القاهرة قادما من طرابلس، فيما سبقه إليها كل من نائبيه علي القطراني وفتحي المجبري قبل أيام.