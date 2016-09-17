إيران تقصف مناطق في كردستان العراق

أكد مصدر مسؤول في قضاء سيدكان بإقليم كردستان العراق اليوم السبت استمرار القصف الايراني على مناطق بالإقليم ما تسبب بنزوح 70 أسرة من منازلهم.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «المدافع الإيرانية قصفت اليوم القرى التابعة لمنطقة بربزين في قضاء سيدكان، وقرى سقر وكردهاجر وكروي سينكاو وبردسبي وكروزينيان».

وأشار إلى أن طائرة بدون طيار تحلق باستمرار في السماء فيما اندلعت النيران في مساحة واسعة من المنطقة.

كانت المدافع الإيرانية قصفت المناطق الحدودية في إقليم كردستان الشهر الماضي، ما أدى الى نزوح عشرات العائلات وحرق مساحات واسعة من الأراضي.