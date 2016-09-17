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17/9/2016 6:28:25 PM

سقوط شبكة نيجيرية للنصب على ملاك الأرقام الهاتفية المميزة


17/9/2016  الآن -محمد الكندري  5:27:37 PM
سقوط شبكة نيجيرية للنصب على ملاك الأرقام ...

 

 ابلغ مصدر امني' الان' ان مباحث الاحمدي ضبطت تشكيل عصابي من نيجيريين يقومون بأعمال النصب والاحتيال .
 
وفي التفاصيل ، المتهمين  يقومون  بالإتصال علي الارقام المميزه وايهامهم بأنهم يرغبون في تحويل دورلات بسعر زهيد الي العمله الكويتية  عليه ويقوم ا المتهمين بالاتفاق مع الاشخاص عن طريق التليفون واذا وافق الضحية على ذلك يقوم المتهم الاول بترتيب موعد مع الضحية و بعرض الاوراق السوداء على انها عملات بالدولار وتحتاج الي تنظيف لإزالة المادة السوداء وعليه يقوم بطلب الدفعة من المبلغ المتفق لشراء الماده المنظفه للدولارات وعند استلام المذكور الاول و الثاني للمبلغ يلوذون بالفرار ويقومون بتحويل المبلغ المالي خارج الكويت  .


 
 
 
 


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