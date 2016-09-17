سقوط شبكة نيجيرية للنصب على ملاك الأرقام الهاتفية المميزة

ابلغ مصدر امني' الان' ان مباحث الاحمدي ضبطت تشكيل عصابي من نيجيريين يقومون بأعمال النصب والاحتيال .

وفي التفاصيل ، المتهمين يقومون بالإتصال علي الارقام المميزه وايهامهم بأنهم يرغبون في تحويل دورلات بسعر زهيد الي العمله الكويتية عليه ويقوم ا المتهمين بالاتفاق مع الاشخاص عن طريق التليفون واذا وافق الضحية على ذلك يقوم المتهم الاول بترتيب موعد مع الضحية و بعرض الاوراق السوداء على انها عملات بالدولار وتحتاج الي تنظيف لإزالة المادة السوداء وعليه يقوم بطلب الدفعة من المبلغ المتفق لشراء الماده المنظفه للدولارات وعند استلام المذكور الاول و الثاني للمبلغ يلوذون بالفرار ويقومون بتحويل المبلغ المالي خارج الكويت .





