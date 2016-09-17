وفيات اليوم السبت 17 سبتمبر 2016

إبراهيم عبدالوهاب سيف السيف، 62 عاما، (شيع)، رجال: الزهراء، ق3، ش 307، م22، تلفون: 94445955، نساء: القرين، ق3، ش 33، م3، تلفون: 96000211



- أحمد إبراهيم أحمد علي، 47 عاما، (شيع)، رجال: صالة دسمان منطقة الروضة، تلفون: 96076767، نساء: سلوى، ق7، ش5، م157، الدور الاول، تلفون: 62224446



- حصة حمود صنيدح الشبعان، أرملة: خالد نفجان الشبعان، 73 عاما، (شيعت)، رجال: الفنطاس، ق3، ش 104، ديوان الشبعان، تلفون: 99490992 - 99848805، نساء: عبدالله المبارك، ق1، ش116، م17، تلفون: 60668995



- علي عبدالله سعد راشد القطان، 65 عاما، ( يشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: السرة، ق3، ش9، م7، تلفون: 99928277، نساء: بيان، ق10، ش الاول، ج2، م27، تلفون: 99554619



- أحمد محمد عبدالكريم الخطيب، 82 عاما، (شيع)، رجال: بيان، ق5، ش20، م16، تلفون: 97928888، نساء: غرب مشرف مبارك العبدالله، ق1، ش113، م3، تلفون: 99391818



- هله سالم مرزوق العازمي، أرملة: فجري سعد بن صفينان العازمي، 68 عاما، (شيعت)، الفحيحيل، ق2، ش6، م62، تلفون: 99607055



- خليف غنيم فهد العنزي، 78 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، اشبيلية، ق1، ش 126، م27، تلفون: 99519129 - 99481222