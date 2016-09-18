الطفل فواز بحالة حرجة والسبب وزارة الصحة !! - يكتب فيحان العازمي

اليوم نرسل هذه الكلمات لمن قاموا قبل ايام بالتصريح والتعهد بانه لن يتم ارجاع اي حالة صحية حرجة ونقصد هنا رئيس الوزراءسمو الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة اللذان لم يكلف احدهم نفسه للبحث عن تطبيق ماصرحوا به هاهو اليوم الطفل فواز العازمي يمر بحالة حرجة ووزيركم وزير الصحه ومسئوليه يقومون بايقاف علاجه على الرغم بان جميع التقارير الطبية تثبت حرج وصعوبة الحالة الصحية التي يمر بها والتي تحتاج الى الاستمرار في علاجه لا ندري الى متى كلامكم في الليل يمحوه النهار ووعودكم مجرد حبر على ورق الى متى والمواطن سيعاني من تخبطات حكومتكم فالوضع الصحي في الكويت وكما هو معروف سيء ومستشفياتنا لا تقوى على علاج ابسط الحالات ومن تم ارساله لتلقي العلاج خارج الكويت كان بعد ما اثبتت بالتقارير الطبية ومتابعة لجان وزارة الصحة بانه مستوفي لشروط العلاج في الخارج فالي متى والمواطن يعاني من سوء ادارتكم .



الطفل فواز العازمي ليس له ذنب بان يعاني بسبب تخبطات وزارة الصحة وعلى راسها الوزير الحالة الصحية اليوم للطفل فواز حرجة ولا تحتمل التاخير اذا كانت القوانين وحقوق المواطنين لديكم ليس لها اي قيمة بسبب تقاعس النواب الذي لم يكونوا امينين على ما استامنهم عليه الشعب الكويتي حيث ان سكوتهم وتخاذلهم اصبح من عاداتهم كما اننا اليوم نستغرب من سكوت النواب العوازم على ما يعانيه الطفل فواز حيث كان عليهم تبني قضيته والاستعجال بحلها ولكن للاسف عدوى هذا المجلس وتخاذله وصلت اليهم .

فاننا نناشدكم ياسمو الرئيس باسم الانسانية ان تقفوا مع الطفل فواز العازمي وان تامروا باستمرار علاجه لان حالته الصحية حرجة ولا يمكن المماطلة بها او التاخير فيها فاليوم نخاطبكم باسم الانسانية ونحن في بلد الانسانية ان ترحموا ضعف بدن هذا الطفل وليس له امل بعد الله غيركم .