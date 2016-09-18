الجيش الليبي: إحكام السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي

أكد متحدث عسكري من الجيش الوطني الليبي الموالي لمجلس النواب إحكام السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد الهجوم الذي تعرضت له فجر اليوم الأحد.

وقال آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الشرقية والوسطى التابعة للقيادة العامة للجيش العقيد مفتاح المقريف، إنه تم صد الهجوم وإحكام السيطرة على المنطقة.

وتحدث عن خسائر وقتلى وأسرى، إلا أنه ذكر أنه لم يتم إحصاؤها بعد. وأشار إلى أن القوات المهاجمة انسحبت لجهة الغرب وأن الأمور أمست هادئة.

وقال إن حريقاً اشتعل بأحد خزانات النفط، موضحاً أنه تم إخماد الحريق.

وكانت 'قوات حرس المنشآت النفطية' بقيادة إبراهيم الجضران، والمدعومة من حكومة الوفاق، بدأت فجراً هجوماً لاستعادة المواقع التي خسرتها الأسبوع الماضي لصالح الجيش الوطني.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت الخميس الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي استعداداً لاستئناف الصادرات النفطية، وذلك بعد أيام من سيطرة الجيش على المنطقة ودعوته المؤسسة لاستلامها ومباشرة التصدير.