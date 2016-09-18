وفيات الأحد 18 سبتمبر 2016

طفلة مسلم ظاوي الرشيدي – 61 عاما – شيعت – الرجال : الرحاب / ق 2 / ش 2 / م 19 – النساء : الرحاب / ق 1 / ش 26 / م 15 – 97807799- 97811125
نصيحة عبدالله القلاف- أرملة / نجم عبدالله عبدالله العصيمي – 67 عاما- شيعت – الرجال : الدعية / مسجد البحارنة – النساء : الرقة / ق 6 / ش 2 / م 122 – 94056664 – 94456694
صالح سالم راشد اليحيوح – 32 عاما – شيع – الرجال : العميرية / ق 3 / ش 2 / م 11 – النساء : العميرية / ق3 / الشارع الأول / م 39 – 99555529 – 66122223
شمة عبدالرسول علي إبراهيم – 76 عاما – شيعت – الرجال : غرب مشرف / ق 1 / ش 101 / م 97 – النساء : قرطبة / ق 4 / ش 1 / ج 7 / م 21 – 96001010 – 25333006
مشعل محمد مشعل أسود العنزي – 43 عاما – 43 شيع – الرجال : جابر العلي / ق 4 / ش 33 / م 20 – النساء : أم الهيمان / ق 1 / ش 32 / م 42 – 99941159
هند ياسين درويش الدرويش – زوجة / عبدالرحمن إبراهيم الخيال – 61 عاما – شيعت – الرجال : الروضة / ق 2 / ش 25 / م 11 – النساء : الجابرية / ق 7 ، ش 101 / م 67- 97947794- 97128555
انتصار مرعي حسن – أرملة / مسعد عبدالعزيز المسعد – 58 – شيعت – الرجال : الرميثية / ق 9 / شارع أبو حنيفة / ج 96 / م 1 – النساء : الرميثية / ق 9 / شارع أبو حنيفة / م 1 أ – 50010032 – 66576226
هيا سليمان مهدي الرميضي – أرملة / سعود مبارك الرميضي – 81 عاما – شيعت -الرجال: الرميثية / ق 7 / ش 74 / م 37 مقابل دوار الجوازات -النساء : سلوى / ق 6 / ش 10 / م 45 – 99833202 – 99237171
محمد جديع عبيصان العجمي – 77 عاما – شيع – صباح السالم / ق 13 / ش 1 / ج 3 / م 43 – 55040407 – 95599849
فاطمة مبارك البنوان – أرملة / محمد يعقوب مجرن البنوان – 91 عاما – شيعت – الرجال : القادسية / ق 7 / ش 77 / م 16 – النساء : ضاحية عبدالله السالم / ق 4 / ش 46 / م 19 – 99144774 – 50597899
حليمة نجف بهمن – 46 عاما – شيعت – الرجال : غرب مشرف / مسجد الوزان – النساء : مشرف حسينية السيد علي – 66444717
خضير عبدالله عبدالقادر – 65 عاما – شيع – الرجال : حطين / ق 2 / ش 211 / م 13 – النساء : ضاحية صباح السالم / ق 7 / ش 1 / ج 1 / م 34 – 65706652 – 99880195 – 51188831 – 96684805- 97777037
إنا لله وإنا إليه راجعون