30 في المئة من مسلمي فرنسا يرفضون القوانين العلمانية

أفاد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي ونشرته صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية أن أقل بقليل من 30 في المئة من مسلمي فرنسا البالغ عددهم بين ثلاثة وأربعة ملايين نسمة يرفضون القوانين العلمانية التي تحكم البلاد.

ورد 29 في المئة بالإيجاب عندما سئلوا إن كانوا يعتبرون النظام القانوني والأخلاقي للشريعة الإسلامية أهم من قوانين الجمهورية الفرنسية.

وخلص الاستطلاع إلى أن 20 في المئة من المجيبين الذكور المسلمين و28 في المئة من المجيبات الإناث المسلمات يؤيدون النقاب والبرقع الذي يغطي الوجه والجسم.

وقال 60 في المئة آخرون إنهم يؤيدون السماح للفتيات والنساء بارتداء الحجاب في المدارس والجامعات وهو ما تحظره المؤسسات العامة العلمانية في فرنسا.

أجري الاستطلاع الذي موله مركز معهد مونتين للأبحاث بالهاتف في الفترة من 13 ابريل نيسان إلى 23 مايو مايو وشمل 1029 شخصا لا تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة ويدينون بالإسلام عقيدة وثقافة وقد اختيرت العينة من بين 15 ألفا و459 شخصا.