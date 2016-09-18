70 دينارا بدلي عدوى وخطر لرجال الجمارك

أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك للشؤون الجمركية عبدالعزيز الفهد أن بدل العدوى وبدل الخطر سوف يتم صرفهما للمستحقين بأثر رجعي مع راتب شهر نوفمبر المقبل اعتبارا من تاريخ شهر مايو السابق.

وقال الفهد في تصريح صحافي ان المستحقين سيتقاضون 35 دينارا عن كل بدل وبمجموع 70 دينارا شهريا، مؤكدا على متابعته مع المسؤولين بديوان الخدمة المدنية للبدلين الآخرين وهما بدل التلوث وبدل الضوضاء وجار التنسيق لإعادة النظر في شأن المستحقين لهم من رجال الجمارك.

ونوه إلى دور رجال الجمارك الكبير وأنهم السد المنيع والعين الساهرة عن أمن وأمان الوطن، مشيدا بدور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح على حرصه وتقديره لدور رجال الجمارك كذلك الأخوة في ديوان الخدمة المدنية على تعاونهم.