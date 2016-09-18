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أبرز عناوين صحف الإثنين:- غارات دير الزور تصدم «محور الأسد».. المبارك: الكويت تتطلع إلى دعم دولي للترشح لعضوية مجلس الأمن.. الكندري للحكومة: استجواب الصالح أو التراجع عن زيادة البنزين.. الحكومة تبحث عن آلية لتعويض محدودي الدخل عن رفع البنزين


18/9/2016  الآن - صحف محلية  11:57:54 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- غارات دير الزور تصدم ...
من الجريدة

الجريدة

الكندري للحكومة: استجواب الصالح أو التراجع عن زيادة البنزين

 السعودية تقلص سنداتها الأميركية

 غارات دير الزور تصدم «محور الأسد»

 الراي

مازن الجراح لـ «الراي» عن جدل «البصمة الوراثية»: لا نبحث في الأنساب... نفتّش عن مزوّري الجناسي

 الحكومة تبحث عن آلية لتعويض محدودي الدخل عن رفع البنزين

 «الراي» تكشف هوية «داعشي» أستراليا ... كياد «بدون» عمل في «إعانة المرضى»

 النهار

ضبط 7 آلاف مدين خلال ستة أشهر

 المبارك: الكويت تتطلع إلى دعم دولي للترشح لعضوية مجلس الأمن

 الأنباء

«الداخلية»: لا مسيرات ولا تسكير للطرقات

الكندري: التراجع عن قرار زيادة البنزين أو استجواب الصالح

 الجسار: تكلفة إنتاج «الزور الشمالية» الأرخص على مستوى الخليج ونتوقع طرح «محطة الخيران» قبل نهاية العام الحالي

 


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