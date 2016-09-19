أحبطت محاولة تفجير أنبوب نفط في محافظة الدوادمي



أعلنت السلطات السعودية عن تمكنها في عملية أمنية أن تطيح بشبكة لـداعش من 3 خلايا وتحبط هجمات إرهابية.

وأكدت أن الخلايا الإرهابية كانت تستهدف علماء ورجال أمن ومنشآت رسمية، وقد خلايا داعش تشكلت من 17 شخصا بينهم امرأة .

وذكرت السلطات أن الموقوفين بينهم 13 سعودياً ومصري ويمني وفلسطيني.

وتم ضبط عبوات ناسفة تزن 20 كلغ وأحزمة ناسفة تزن 8 كلغ وتم ضبط أكواع حديدية تستخدم كعبوات متفجرة وأسلحة آلية وكواتم صوت وذخيرة، بالاضافة ضبط مبلغ 600 ألف ريال سعودي مع خلايا داعش.

وقالت الداخلية أنها أحبطت محاولة الخلايا تفجير أنبوب نفط في محافظة الدوادمي التابعة لإمارة الرياض.

وكانت الخلايا المضبوطة قد آوت منفذي تفجير مسجد الإمام الرضا في الأحساء.