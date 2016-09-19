دراسة: 135 شركة نفط أمريكية مهددة بالإفلاس

أصدرت شركة 'ديت وير للبحوث' في نيويورك والمهتمة بدراسة الديون بيانات عن 135 شركة من شركات النفط والغاز العاملة بالسوق الأمريكي مهددة بالإفلاس.

وقال رئيس قسم البحوث بالشركة تيم هاينز, إن شركة التنقيب 'كومستوك' تأتى على رأس القائمة حيث أصبحت اليوم مدينة بأكثر من 1.2 مليار دولار مستحقة في عامي 2019 و2020، بينما طلبت الشركة مؤخرا من حاملي سنداتها تأجيل دفعها للفوائد المستحقة على تلك السندات إلى أن تسطيع سداد التزاماتها المالية.

و تركز شركة كومستوك بشكل كبير على إنتاج الغاز الطبيعي، ففي خلال الفترة ما بين 2009 و2011 وأثناء الطفرة التي شهدها قطاع الصخر الزيتي في البلاد قامت الشركة الأمريكية باستثمار مئات الملايين من الدولارات من أجل تطوير حقول الصخر الزيتي الواقعة بوادي القطن شرق ولاية تكساس ومناطق أخرى في البلاد.

ويعتبر هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حالات الإفلاس، حيث أن الانخفاض الذي تشهده الأسعار ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز الأمريكية خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى.