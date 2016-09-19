ترامب: خطر داعش تعاظم خلال حكم أوباما

اتهمت حملة المرشح الجمهوري، لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، البيت الأبيض، بالتهوين من الخطر الذي يمثله تنظيم «داعش»، والسماح للخطر بالتعاظم خلال حكم الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وقال جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، في بيان «التهوين من الخطر الذي سمحت إدارة أوباما له بأن يتجسد خلال ولايته يضعنا جميعا في دائرة الخطر، وينبهنا بأننا في حاجة إلى قيادة جديدة في الحرب ضد الإرهاب».

جاء البيان في أعقاب انفجار قنبلة في ضاحية تشيلسي بمدينة نيويورك مطلع الأسبوع، وإصابة 29 شخصا والعثور على عبوة ناسفة أخرى على مسافة قريبة.

وجرى العثور على ست عبوات ناسفة أخرى في منطقة اليزابيث القريبة في نيوجيرزي، كما انفجرت قنبلة أنبوبية قرب بلدة في نيوجيرزي إلى الجنوب.