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20/9/2016 12:29:11 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- صاحب السمو يشارك قادة العالم بحث أزمة ٢٠ مليون لاجئ.. السلطة القضائية: لسنا في معزل عن التوجه العام لترشيد الإنفاق.. الصالح: الاستجواب مناسبة لشرح إجراءات الحكومة لتنفيذ «الإصلاح».. السعودية تحبط مخططات «داعشية» لتفجير مواقع دينية وعسكرية


19/9/2016  الآن - صحف محلية  11:17:22 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- صاحب السمو يشارك ...
من الأنباء

 

الجريدة

الصالح: الاستجواب مناسبة لشرح إجراءات الحكومة لتنفيذ «الإصلاح»

 السعودية تحبط مخططات «داعشية» لتفجير مواقع دينية وعسكرية

 24 مليار دولار سندات الدين الحكومية الخليجية

 الأنباء

صاحب السمو يشارك قادة العالم بحث أزمة ٢٠ مليون لاجئ

 مجلس الوزراء: 1.6 مليار دينار لمشاريع الشراكة 50% منها لاكتتاب المواطنين

 النهار

أبل: بدلات وعلاوات للعاملين في «السكنية»

 «الداخلية»: «الكيميكال» مادة مخدرة

 «الداخلية»: «الكيميكال» مادة مخدرة

 الراي

الكويت تشترط «شهادة منشأ» للفواكه والخضراوات المصرية

 العلي لـ «الراي»: جهات فنية تدرس اقتراحات النواب لدعم المواطنين بعد زيادة البنزين

 السلطة القضائية: لسنا في معزل عن التوجه العام لترشيد الإنفاق

 


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