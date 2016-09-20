وقال قائد شرطة مانيلا لإذاعة محلية 'إنه يتجه إلى المطار حيث توجد 'مشكلة'، بحسب رويترز.

ومن جانبها ، أشارت الخطوط الجوية السعودية الى أن 'إنذاراً خاطئاً' حصل بشأن اختطاف طائرتها التي حطت في مطار مانيلا.



تطوق الشرطة الفيليبينية الطائرة السعودية التي تم عزلها في مطار مانيلا.



وأعلنت سلطات الطيران الفيليبينية قبل قليل إن فرقا أمنية تطوق طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السعودية، قادمة من جدة، بمطار نينوي أكوينو الدولي في مانيلا بعد تحذير من أن الطائرة تواجه تهديدا غير محدد.



وكان تم عزل الطائرة السعودية في مطار مانيلا، وأعلن برج المراقبة في المطار إن 'قائد الطائرة السعودية أبلغنا إنهم تحت التهديد'.

بدوره، أكد مدير الطيران المدني الفيليبيني عزل الطائرة السعودية عن المطار دون تحديد السبب.



من جهته، أكد قائد شرطة مانيلا توجه قوات الأمن الى المطار.