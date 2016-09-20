وفيات الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

جمال حسن علي اليماني، '53 عاماً'، شيع، الصديق، ق3، ش301، م13، ت: 99631343.

بدر راشد موسى السعد، '57 عاماً'، شيع، للرجال: السلام، ق5، ش507، م46، للنساء: مشرف، ق3 الشارع الأول، م50، ت: 99847302 – 55090178 – 99029065 – 25381640.

سهام سعيد محمد العوضي، أرملة عبدالغفار محمد العوضي، '79 عاماً'، شيعت، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، للنساء: الجابرية، ق7، ش9، م60، ت: 99077103.

منيرة عبدالله الحجيلان، '88 عاماً'، شيعت، للرجال: جابر العلي، ق5، ش46، م23 الديوانية من الخلف، للنساء: الظهر، ق6، ش3، م19، ت: 99888873.

ناصر عبدالعزيز حسن عثمان القعود، '76 عاماً'، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش هرم بن سنان، م 25، للنساء: العديلية، ق3، شارع عبدالرحمن العسعوسي، م 10، ت: 65561166 – 99333131.

حجي سعود الشريع العازمي، '70 عاماً'، شيع، خيطان، ق10، ش11، م36، ت: 69095696 – 99922820.