الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب انضمام البوسنة والهرسك

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، موافقته على قبول طلب البوسنة والهرسك رسمياً إلى الاتحاد، على أمل الانضمام الرسمي إلى التجمع الأوروبي قريباً، بعد الانتهاء من المفاوضات الضرورية على خطة الانضمام.

وتأتي الموافقة رداً على طلب البوسنة والهرسك رسمياً في فبراير الماضي، الانضمام إلى دول الاتحاد، وبعد 'قطعها خطوات هامة على طريق الإصلاحات الضرورية والمطلوبة لعضوية الاتحاد' وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وستعرض المفوضية الأوروبية في مرحلة لاحقة، على الدولة التي تعد 3 ملايين ساكن، شروط الانضمام الأخرى، والإصلاحات المتبقية، بما يساعد على احتوائها ضمن المنظومة الأوروبية الموحدة.

وتعليقاً على الموافقة قال رئيس الحكومة البوسني، دينيس زفيديتش إنها: 'مرحلة تاريخية حقيقية، في مسار البوسنة والهرسك الأوروبي'.