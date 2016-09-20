الرئيس التشيكي: لو كنت أمريكياً لانتخبت ترامب

أعلن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، دعمه للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وقال الرئيس التشيكي في تصريح لصحيفة 'ام اف دنيس' نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: 'لو كنت مواطناً أمريكياً لانتخبت دونالد ترامب'.

ونصح زيمان منتقدي ترامب الذين يرون أنه قليل الخبرة أن ينظروا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي حكم الولايات المتحدة في الفترة بين عام 1981 و1989 'وسخر الناس من ريغان عندما رشح نفسه لمنصب الرئاسة قائلين إنه ليس إلا ممثلاً أحمق لا ينتظر منه الكثير ثم أصبح أحد أعظم رؤساء الولايات المتحدة'.

يشار إلى أن كلاً من زيمان وترامب يؤيدان انتهاج سياسة متشددة ضد المهاجرين وكلاً منهما أدلى بتصريحات سلبية عن الإسلام.

ورأى زيمان أن الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما 'ترك جروحاً لم تندمل' وتسبب في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.