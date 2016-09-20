محاميان يقاضيان الأشغال

أقام المحاميان صلاح ساير الشمري وفهد مصلح الحريص الدعوى رقم 4508/2016 ت م ك حكومة /8 ضد وزارة الأشغال مطالبين إياها بالتعويض المادي والأدبي لما تسبب فيه من تحويل منطقة الرقة إلى ساحات ترابية ورملية.

وحول أسباب الدعوى جاء فيها: وكان ذلك على إثر قيام الأخيرة بأعمال الحفر بشتى نواحي الرقة تمهيداً لتنفيذ أعمال الكهرباء والماء والصيانة العامة وكان ذلك قبيل العام والنصف وحتى تاريخه لم تحرك ساكناً نحو ما قامت به من أعمال الحفر ومرتفعات الرمال والأتربة، وهو ما اصاب أهل المنطقة بالعديد من الأضرار المادية والأدبية والتي تتمثل بعضها في إعاقة الحركة المرورية داخل المنطقة بل والحركة الشخصية وأيضا ما أصاب سيارات بالكثير من الأعباء المالية مصاحبة بالارتفاع الباهظ لأسعار البنزين لتضيق عليهم الحياة المعيشية لحظة بلحظة، وتجاه ماسبق لم يجد المحاميان الشمري والحريص بداً من طرق باب القضاء بإقامة دعواها طالبين بإنقاذ الرقة وأهلها مما حاق بهما نتيجة أفعال وزارة الأشغال محدداً لنظر دعواهم 23/10/2016'.