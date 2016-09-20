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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: أطراف لا تريد الخير لليمن تحاول جره لمستنقعات الحروب.. القضيبي: الحكومة أجهضت جلسة «طارئة البنزين».. الخالد لمؤتمر «المهاجرين»: أحذر من ازدراء اللاجئين.. مراجعة أسعار البنزين شهرياً


20/9/2016  الآن - صحف محلية  11:55:49 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: أطراف لا ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

القضيبي: الحكومة أجهضت جلسة «طارئة البنزين»

 الخالد لمؤتمر «المهاجرين»: أحذر من ازدراء اللاجئين

 السجن 3 سنوات لأحد أبناء الأسرة

 الأنباء

مراجعة أسعار البنزين شهرياً

 العمير: متمسك بالمنصب الوزاري.. وأستبعد حلّ مجلس الأمة

 «الداخلية» تنتظر تحقيقات السعودية حول الخلايا الإرهابية

 النهار

حبس عبدالله السالم 3 سنوات لعيبه في الذات الأميرية

 الأمير: أطراف لا تريد الخير لليمن تحاول جره لمستنقعات الحروب

 الراي

العمير والصانع: باقيان في الوزارة

 لجنة العجمان في «الخامسة» فتحت باب «التشاورية» و18 مرشحاً حتى الآن

 


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