إحباط هجوم بالأسلحة على سفارة إسرائيل بتركيا



أصيب شخص واعتقل آخر بعد محاولتهما اقتحام السفارة الإسرائيلة في العاصمة التركية أنقرة.

وأفاد مراسل الجزيرة عمر خشرم بأن أحد الشخصين هاجم الشرطة التركية التي تحرس السفارة بسكين، ما دفع الشرطة للرد بإطلاق النار ما أدى لإصابة المهاجم بجروح، مشيرا إلى أنباء عن وفاته متأثرا بجراجه.

وأضاف المراسل أن الشرطة ألقت القبض على الشخص الثاني وهو بحوزتها حاليا.

ونقل مراسل الجزير عن مصادر أمنية أن موظفي السفارة نقلوا إلى ملجأ تحسبا لأي هجوم آخر وأن قوات الشرطة ضربت طوقا أمنيا في المنطقة التي توجد فيها السفارة.

وقال المراسل إن الشرطة التركية فرضت طوقا حول السفارة الإسرائيلية وتمنع أحدا من الاقتراب منها تحسبا من يكون أشخاص آخرين يستهدفون السفارة.

وعن هوية المهاجمين، بين خشرم أنه لم ترد أي معلومات عن هويتهما أو ما إذا كانت محاولة الاقتحام فردية أو تعود لتنظيم ما.

وأفاد المراسل أنه قد صدرت في السابق عدة تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية باستهداف السفارات الأجنبية في أنقرة وعلى رأسها السفارة الإسرائيلية.