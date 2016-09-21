وزير الداخلية: لن ننتظر وصول الإرهاب

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مجدداً على ما قاله في مجلس الأمة من أن الكويت لن تنتظر الإرهاب يصل إليها وسنواجهه وتقضي عليه في عقر داره بالإيمان أولا بالله ثم بدعم وثقة القيادة السياسية بأبنائها في القطاع العسكري والأمني وثالثا بالتفاف أهل الكويت حول إخوانهم في الجهازين العسكري والأمني ودعمهم لكل الجهود المبذولة من أجل حفظ أمن واستقرار دولتنا وأخيرا بيقينه التام بكفاءة واقتدار وإخلاص المنتسبين لهذه الأجهزة.

وأضاف معاليه إنه يدعو أن يكف الله شر من به شر عن الكويت قائلا: نحن بالمرصاد لمن يضمر الأذى لبلدنا ولشعبها، داعيا كل القطاعات العسكرية والأمنية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بينها.

جاء ذلك خلال رعاية وافتتاح معالي رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بطولة الفنون القتالية المتنوعة الأولى للقوات الخاصة بمعسكر قوات الأمن الخاصة والتي يشارك بها متنافسون من جهات عسكرية وأمنية من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني اليوم الأربعاء الموافق 21/9/2016.. بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الشيخ عبدالله نواف الصباح، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، والمستشار الخاص لوزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد الخليفة ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الخاص اللواء محمود الدوسري ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وتقديراً لشهداء الكويت ووزارة الداخلية أعلن الخالد تسمية مجمع الصالات الرياضية بمعسكر القوات الخاصة باسم الشهيد الفريق يوسف ثنيان المشاري، عرفاناً بما قدمه الشهداء من تضحيات من أجل الوطن.

وقدم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم البطولة مؤكدا دعم وزارة الداخلية لمثل هذه البطولات التي تعمل على خلق أجواء تنافسية بين جميع المشاركين كما وجه إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من البطولات الرياضية التي تضم جميع القطاعات الأمنية والعسكرية الثلاث من رجال الدفاع والداخلية والحرس الوطني قائلا إن هذه التدريبات والمنافسات المشتركة بين هذه الجهات العسكرية والأمنية ترفع من كفاءة منتسبيها والمشاركين بها وتعمل على تنسيق الجهود بما يحقق الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا وهو حفظ أمن واستقرار الكويت.

وأشاد الخالد بفكرة تنظيم البطولة التي ستكون دافعا حقيقيا للمتنافسين بها لإبراز كل ما لديهم من طاقات وإمكانات، مثنيا على ما شاهده من إمكانات أبرزها المتنافسون في البطولة والتي جعلته فخورا بمخرجات هذه المؤسسات العسكرية الثلاثة ومشيدا بالروح الرياضية التي أظهرها المشاركون في منافساتهم.

وبدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري في كلمة له في حفل افتتاح البطولة إن بطولة الفنون القتالية المتنوعة الأولى للقوات الخاصة تعد خطوة جديدة على طريق التعاون والتنسيق بين الجيش والشرطة والحرس الوطني مشيدا بالرعاية الكريمة التي أولاها معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لها ومعتبرا أنه من دواعي الفخر والاعتزاز حضور معاليه افتتاح النسخة الأولى منها.

وأضاف اللواء الدوسري أن قطاع الأمن الخاص بوزارة الداخلية يعتز بتأسيس أول منظمة للفنون القتالية للجهات العسكرية بدولة الكويت (SFFC) كخطوة تعزز الدور الثقافي والاجتماعي والرياضي بين منتسبي الجهات العسكرية في كويتنا الغالية مردفا بالإشارة إلى حرص كل من وزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني على تفعيل هذه النشاطات الرياضية العسكرية دعما للحمة الوطنية وتعزيزا للتفاعل والتعاون ورفعا لكفاءة أبنائها وروحهم المعنوية والقتالية في إطار من التنافس والمحبة والأخوة في الميدان الرياضي.

وتوجه اللواء الدوسري بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ولكبار قيادات الجيش والشرطة والحرس الوطني على حضورهم ورعايتهم لأبنائهم في مختلف القطاعات العسكرية كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة للبطولة لتنظيمها هذا العرس الرياضي الرائع متمنيا التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة.

واطلع معالي رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والحضور بعد ذلك على فيلم تضمن عرضا موجزا لاستعدادات الفرق المشاركة في البطولة.

ثم بدأت منافسات البطولة بلقاء بين لاعبين من منتسبي وزارة الداخلية حيث فاز في وزن 70-75 سعد الرشيدي من منتسبي وزارة الداخلية في أولى لقاءات البطولة، وفي اللقاء الثاني تمكن لاعب وزارة الداخلية جاسم الأستاذ من الفوز على لاعب الحرس الوطني سالم بدر في وزن 75-80، وفي اللقاء الثالث فاز لاعب الحرس الوطني حمد علي على لاعب الداخلية عيسى السناسيري في وزن 75-80 وفي اللقاء الرابع فاز اللاعب الأدهم السبيعي من منتسبي وزارة الداخلية على اللاعب أحمد العقيلي من وزارة الدفاع في وزن 80-85.

وعقب انتهاء المنافسات قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري بتقديم هدية تذكارية لمعالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ محمد الخالد الصباح، كما قدم اللواء الدوسري هدية تذكارية لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، وقام وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس عبدالرزاق هاشم الرفاعي، بتقديم هدية تذكارية لمعالي الشيخ محمد الخالد الصباح، كما قام الفريق الرفاعي بإهداء الفريق سليمان فهد الفهد هدية تذكارية.

كما قام عدد من المدربين بإهداء الشهادات الفخرية في تدريب اللعبة إلى معالي الشيخ محمد الخالد الصباح، والفريق سليمان فهد الفهد.

وعقب ذلك قام جميع اللاعبين المشاركين في البطولة من الجهات الأمنية والعسكرية الثلاث بالسلام على معالي الشيخ محمد الخالد الصباح، والتقاط الصور التذكارية.