مقابلة خاطئة للسيسي تطيح بمسؤول إعلامي

أقالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي المصري اليوم رئيس قطاع الأخبار بعد أن أذيعت عن طريق الخطأ مقابلة قديمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قناة أميركية أجريت قبل عام، بدلا من مقابلة حديثة معه.

ويتواجد السيسي في مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أجرى مقابلة تلفزيونية مع محطة «بي بي اس» الأميركية كان من المفترض أن ينقلها التليفزيون المصري عنها.

وأذاعت القناة الأولى في التلفزيون المصري ظهر أمس المقابلة التي أجراها السيسي مع المحطة الأميركية في العام 2015 أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا.

وسرعان ما اكتشف التلفزيون الخطأ وقطع البث.

وقررت رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازي، بحسب بيان نشره موقع التلفزيون الرسمي، إقالة «رئيس قطاع الأخبار (مصطفى شحاتة) وتكليف نائبه السيد خالد مهنى بالقيام بتيسيير أعمال رئاسة القطاع لحين تعيين رئيس جديد».

كما قررت «إحالة جميع المتسببين في هذا الخطأ إلى الشؤون القانونية المركزية» للتحقيق معهم وقدمت اعتذارا عن «الخطأ الجسيم» الذي وقع به التلفزيون الرسمي.

وأكد شحاتة في خبر إقالته في تصريح صحافي، وقال «كان من المفترض بث المقابلة على التلفزيون من البث المباشر لموقع القناة على الانترنت او بعد رفع القناة لتسجيل للمقابلة على موقعها».

وأضاف إن «مسؤولة التبادل الإخباري أبلغتنا صباح الثلاثاء إنها وجدت المقابلة وأرسلتها للترجمة. وبعد دقائق من بثها اكتشفنا الخطأ وسحبنا الحديث من الهواء».

ووصف شحاتة إقالته بأنها «غير منطقية»، مضيفاً «هذا قدر من ربنا».

وأوضح مهنى في تصريح أنه بصدد «اتخاذ إجراءات لتفادي حدوث مثل تلك الأخطاء مستقبلا»، مشيرا الى فتح تحقيق مع «مسؤولة التبادل الإخباري».

وأثار البث الخاطىء للمقابلة انتقادات من مذيعين مؤيدين للسيسي في محطات فضائية خاصة، وهو ما فاقم الأزمة.

وهذا ليس الخطأ الأول للتلفزيون الرسمي بحق السيسي، ففي تموز/يوليو الفائت، كُتب اسم السيسي على الشاشة بشكل خاطىء ومحرج. وأحال التلفزيون المسؤول عن الخطأ للتحقيق على الفور حينها.

وقطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة واالتلفزيون المصري مسؤول عن بث الأخبار في القناة الحكومية الأولى والقناة الفضائية وقناة صوت الشعب. كما تتبع قناة النيل للأخبار وراديو مصر قطاع الأخبار لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.