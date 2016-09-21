وضربت الفيضانات منطقة جاروت على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي جاكرتا، الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال أحد أفراد وحدة التعرف على ضحايا الكوارث بالشرطة 'أبلغنا أننا عثرنا على 20 جثة وتعرفنا على 15 منها.'

ولم يتضح عدد المفقودين لكن بعض المسؤولين في المنطقة قالوا إنهم ربما 15 شخصا.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن 20 شخصا في عداد المفقودين.

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، حيث ساعد أفراد من الجيش ومتطوعون في إجلاء نحو ألف من السكان من المنطقة.

والفيضانات والانهيارات الأرضية من الأمور المعتادة في إندونيسيا، وعادة ما تنتج عن الأمطار الغزيرة في مثل هذا الوقت من العام.