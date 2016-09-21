تحذيرات من موجة عنف في ألمانيا العام المقبل

حذر المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا، من التعرض لموجة عنف خلال العام المقبل المقرر أن يشهد الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حوادث الحرائق المتعمدة الأخيرة لسيارات عدد من السياسيين.

وأوضح رئيس المكتب هولجر مونش في تصريحات خاصة لصحيفة 'راينيشه بوست' الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن رسائل الكراهية من جانب من التيار اليميني المتطرف وردود الفعل الصادرة من التيار اليساري تتصادم مع بعضها البعض حاليا بشكل كبير.

وقال: 'إننا نراقب عملية التصادم بين التيار اليميني واليساري بقلق، لاسيما بالنظر إلى العام الانتخابي'.

وأضاف أن لهذا السبب يقوم المكتب بالتصدي لرسائل الكراهية على الإنترنت بشكل كبير.

يذكر أنه تم إضرام حريق متعمد في سيارة فراوكه بيتري، رئيسة حزب البديل لأجل ألمانيا 'أيه ف دي' المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو في مدينة لايبزش الأسبوع الماضي.

وكان مجهولون أضرموا حريقاً، في سيارة نائب رئيس حزب البديل الألماني بياتريكس فون شتروخ في برلين العام الماضي.