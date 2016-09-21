البحرين: محاكمة 17 متهماً بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

وجهت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأربعاء، اتهامات الى 17 شخصا بينهم 11 موقوفا، بالضلوع في محاولة قتل ضابط في الشرطة وتأسيس «جماعة إرهابية»، وفق ما أفادت وكالة الانباء الرسمية.

ونقلت الوكالة ان «نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة»سترة«قرب المنامة.

ووقع الحادث في مايو، وأدى الى اصابة الضابط بجروح.

وأضافت أنه»تمت إحالة 17 متهما منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص'، وغيرها من التهم.

وحددت المحكمة 25 أكتوبر للنظر في القضية.