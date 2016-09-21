النادي العلمي: الاعتدال الخريفي فلكيا.. غدا الخميس

(كونا) – أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي، أن الاعتدال الخريفي هذا العام يوافق فلكيا غدا الخميس، ليعلن انتهاء فصل الصيف ويحل فصل الخريف.

وقال مدير الادارة بدر العميرة في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، إن سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهدون غدا ظاهرة الاعتدال الخريفي عند الساعة الواحدة و20 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي، وسكان الكويت عند الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء.

وأضاف العميرة ان الشمس ستكون عمودية على خط الاستواء خلال الاعتدال الخريفي ليتساوى حينها الليل والنهار في جميع مناطق الأرض، مبينا أن الشمس ستكون على مسافة من الأرض بـ 150124387 كيلومتر.

وأوضح أن الاعتدال الخريفي أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة ويحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها 5ر23 درجة قوسية حيث تكون أشعتها مقسمة بشكل مساو للأرض فتشرق بإتجاه الشرق وتغرب باتجاه الغرب تماما وعليه يمكن تحديد جهتي الشرق والغرب بدقة.

وذكر العميرة أن الاعتدال الخريفي يحدث عند نفس اللحظة على الأرض، وأن توقيت حدوثه يختلف من مكان للاخر نظرا للموقع الجغرافي لكل بلد، موضحا أن الشمس ستقطع خط الإستواء متجهة من الشمال إلى الجنوب ثم يحل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية والربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.