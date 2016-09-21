إخلاء 60 مؤسسة تعليمية في كندا بسبب تهديد بوجود قنابل

أعلنت السلطات الكندية اخلاء جميع المدارس في جزيرة الأمير ادوارد وثلاث جامعات في نوفا سكوشا على الساحل الاطلسي، اي حوالى 60 مؤسسة تعليمية، صباح اليوم الاربعاء، بسبب تهديد مجهول المصدر بوجود قنابل.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان، إن جميع المدارس في إقليم جزيرة الأمير ادوارد طلب منها إخلاء المقار بسبب «تهديد محتمل»، موضحة أن التلاميذ نقلوا لأماكن آمنة.

وتعتبر جزيرة الأمير إدوارد الواقعة قبالة الساحل الكندي في المحيط الأطلسي أصغر أقاليم البلاد، ويبلغ عدد سكانها نحو 146 ألف نسمة.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية، إن الشرطة أغلقت بعض مقار الجامعات في إقليم نوفا سكوتيا المجاور، مضيفة أن إغلاق بعض هذه المقار يرجع لاتصالات مريبة.