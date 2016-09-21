سعودي أفرغ سلاحين ناريين في والدته وأخته

شهدت مدينة حفر الباطن السعودية جريمة قتل بشعة حيث اقدم مواطن سعودي على قتل والدته وشقيقته بإطلاق النار عليهم بشكل كثيف من سلاحين ناريين كان يحملهما توفيت على اثره شقيقته في الحال وأصيبت والدته بإصابات بليغة وتم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر قبل أن تفارق الحياة هي الأخرى.

ووفقا لصحيفة الرياض ، قالت شرطة المنطقة الشرقية ان مواطنا ابلغ عن شقيقه العشريني الذي قام بإطلاق النار على والدته الخمسينية وشقيقته العشرينية وذلك من سلاحين ناريين كان يحملهما معه في منزلهم.

وأشارت إلى أنه بالانتقال المباشر لموقع الحادث من قِبل المختصين، تبين وفاة والدة الجاني بعد نقلها إلى المستشفى ووفاة شقيقته بموقع الجريمة، وأضاف أنه تم القبض على الجاني والأسلحة التي استخدمها بجريمته وإيقافه تمهيداً لإرساله وملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص وإيداع الجثمانين بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي.