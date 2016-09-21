مجلس التعاون الخليجي يستنكر قصف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب السورية

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء عن استنكارها الشديد للقصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات إنسانية كانت في طريقها الى مدينة حلب المحاصرة مما ادى الى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان صحافي القصف بالعمل 'غير الأخلاقي المشين الذي يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية ويخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية'.

وقال الزياني ان 'دول مجلس التعاون تدعو مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات النظام السوري للقوانين الدولية والمبادئ الانسانية والأخلاقية وإلزامه برفع الحصار الجائر عن المدن السورية المحاصرة والسماح بإيصال مساعدات الاغاثة الانسانية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن'.