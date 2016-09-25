اغتيال الناشط السياسي الأردني ناهض حتر



اغتيل الكاتب الصحفي والناشط السياسي الأردني ناهض حتر، الأحد، إثر إطلاق النار عليه أمام مدخل قصر العدل في العاصمة عمَان.

وأصيب حتر، الذي أفرج عنه أوائل الشهر الجاري، بكفالة مالية، بعد أسبوعين من اعتقاله بتهمة المس بـ'الذات الآلهية'، صباح الأحد، بإطلاق نار أمام قصر العدل بمنطقة العبدلي وسط عمَان، ونُقل إلى العناية المركزة.

وبحسب شقيقه، تلقى حتر تهديدات داخل السجن بالقتل، حيث حوكم في قضية نشره رسما كاريكاتوريا اعتبر أنه 'يمس الذات الإلهية' عبر صفحته في 'فيسبوك'.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن 'الكاتب الاردني ناهض حتر قتل اليوم (الأحد) أمام المحكمة بثلاث طلقات، وألقي القبض على المجرم'.