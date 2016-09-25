الجيش التركي ينقل 56 مقاتلة ومروحية خارج أنقرة

استكمل الجيش التركي، اليوم الأحد، نقل 45 طائرة مقاتلة وأخرى تدريبية، و11 مروحية، من داخل العاصمة أنقرة، إلى مختلف القواعد الجوية في الولايات التركية، وذلك بعد الانتهاء من نقل ثكنات القوات البرية وآلياتها خارج المدن.

وتأتي خطوة إفراغ المدن التركية من القطع العسكرية، بناء على قرار سابق من رئيس الوزراء بن علي يلدريم، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو الماضي، واتخاذ الانقلابيين قاعدة 'أقينجي' الجوية في العاصمة، مركزًا لهم، حيث صرح بعدها قائلًا: 'لا نريد أن نرى دبابة أو مقاتلة أو مروحية في أنقرة'.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، 'الخطوة الحالية تهدف لإخراج 180 طائرة مقاتلة وتدريبية ومروحية من داخل المدن، بعد أن انتهينا خلال الفترة الماضية من نقل الآليات العسكرية والدبابات من داخل المدن إلى خارجها'.

وأضاف إيشق 'عملية نقل الطائرات العسكرية من مقاتلات وحوامات إلى خارج المدن وتوزيعها وفق مهامها في القواعد الجوية بالولايات سيتم خلال فترة قصيرة', وفقا للأناضول.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة 'فتح الله غولن'، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.