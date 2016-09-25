روسيا ترسل حاملة طائرات للبحر المتوسط لدعم نظام الأسد

تستعد روسيا لإرسال حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل دعم العملية العسكرية الروسية لصالح نظام الأسد, حيث تحمل هذه السفينة مجموعة كاملة من الأسلحة والطائرات العسكرية.

ومن المتوقع أن تعقد تدريبات عسكرية فى البحر المتوسط تشمل قاذفات تو-160 بعيدة المدي والغواصات النووية الروسية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات، حيث تستعد كوزنيتسوف لإطلاق ضربات فائقة الدقة ضد تنظيم داعش.

وتحمل هذه السفينة مقاتلات سو-33 وكا — 27 كا، وطائرات الهليكوبتر الحربية المضادة للغواصات.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد قال في وقت سابق أنه سيتم إرسال حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوفللبحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز قدرات البحرية الروسية في المنطقة.

وأضاف شويغو أنه بالوقت الحاضر تضم مجموعة القوات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ما لا يقل عن ست سفن حربية وثلاث أو أربع سفن دعم من تكوينات جميع الأساطيل.

يذكر أن الحاملة الأميرال كوزنيتسوف هي الوحيدة التي تمتلكها موسكو، وزودت مؤخراً بمنظومة صواريخ (سو-33) وطائرات (ميغ-29 كي), وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها الحاملة إلى السفن الحربية الموجودة في المنطقة.