الحكومة اليمنية توافق مبدئيًا على هدنة لمدة 72 ساعة

أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي, اليوم الأحد, أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية على وقف لإطلاق النار لمدة ' 72 ' ساعة .

وأوضح المخلافي أن 'الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة' , وفقا لرويترز.

وأكد المخلافي أن الرئيس هادي 'طلب فقط أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن'.

وأضاف في حديثه ' أن الحكومة تنتظر أن يتحدث مبعوث الأمم المتحدة مع الحوثيين لتأمين هذه الضمانات'.

ولم يتحدث المخلافي عن موعد دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ.