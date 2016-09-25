وزير مصري: تراجع دعم الوقود بنسبة 16.3% عن المستهدف

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأحد، إن قيمة الدعم للمنتجات النفطية تراجعت خلال العام المالي الماضي 2015/2016، بنسبة 16.3% عما كان مقرراً لها في ذات العام، إلى 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار).

وأشار الملا خلال حضوره الجمعية العمومية لهيئة البترول المصرية ,اليوم، إلى أن تكلفة المنتجات النفطية الإجمالية بلغت 95.3 مليار جنيه (10.7 مليارات دولار)، بينما بلغت قيمة بيعها في السوق المحلية 44.3 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار).

وتراجعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بنسبة 61%، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.

وساهم انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمية، في تراجع فاتورة دعم الوقود من 61 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) كانت مخصصة عند الإعلان عن موازنة العام الماضي إلى 51 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) فعلياً، بنسبة هبوط بلغت 16.3%.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في موازنة العام الجاري 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليار دولار).

ويعقد خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري لقاءً غير رسمي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالجزائر، لبحث إعادة الاستقرار للأسواق.