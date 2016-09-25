انشقاق ضباط كبار عن الانقلابيين وانضمامهم للجيش اليمني

أعلن نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية، اللواء الركن ناصر الطاهري، اليوم الأحد، انشقاق قيادات كبيرة بقوات الحرس الجمهوري عن صفوف الانقلابيين والتحاقهم بقوات الشرعية.

وقال الطاهري 'إن ضباطاً من الحرس الجمهوري والجيش في صنعاء التحقوا بقوات الجيش الوطني في مأرب، وأن التواصل مستمر مع آخرين لإيجاد مخرج آمن لخروجهم', وفقاً لعكاظ.

وأشار الطاهري إلى أن غالبية ضباط الحرس الجمهوري وأصحاب الخبرات غادروا اليمن وموجودون في بلدان أخرى، مؤكدا على أن الباب مفتوح لاستقبال عناصر الجيش اليمني بعد التأكد من أنهم لم يتورطوا في دعم الانقلابيين.

وكانت عدة قيادات قوات الحوثيين وصالح أجرت اتصالات خلال الفترة الماضية مع ضباط في الجيش أكدت خلالها عزمها ترك مواقعها بصنعاء والاتجاه نحو المناطق المحررة، مبينة أن القيادات طالبت بتأمين سلامتها أثناء خروجها من صنعاء.

كما طالبت هذه القيادات إما بالسماح لها بالعمل مع الجيش، أو تسريحها دون تقديمها لمحاكمات عسكرية أو ملاحقتها قانونياً،حيث أن عدد منهم لم يتورط بشكل مباشر في عمليات القتل والهجوم على المدنيين.